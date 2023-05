Vice nabwisit, ‘minura’ UAAP Rookie of the Year 

Isang malutong na mura sa Ilokano na ‘ukininam’ ang pinakawalan ni Vice Ganda sa kanyang tweet patungkol sa isang beking volleyball athlete ng UAAP na si Josh Ybañez, nang ‘mabuwisit’ ang Unkabogable Star sa pagda-drama ng beki.

Nanalo si Josh bilang Rookie of the Year sa men’s volleyball ng UAAP kaya naman niyaya ni Vice ang beki na mag-celebrate sila.

Binati muna ni Vice ang player sa una niyang tweet.

“Congratulations to my little pony @joshinicism Josh Ybañez for bagging the Rookie of the Year and MVP awards in the UAAP Men’s Volleyball. Super proud of you. Magbihis ka nang vakla ka rarampa tayo at magdidiwang.”

Ikinatuwa ito ni Josh at lumuluha itong nagpasalamat sa ‘It’s Showtime’ host.

“I LOVE YOU SO MUCH MEME. IT’S A DREAM COME TRUE!!!” bati nito kalakip ang ilang crying face emoji.

Bumanat muli si Vice at dito na niya ‘minura’ sa buwisit ang atleta.

“Kanina ka pa iyak ng iyak ukininam. Tuwing magkakausap tayo umiiyak ka di ko malaman kung masaya ka ba o baliw ka! Halika na! Magpapapiging ako for u. Rampa!”

Siyempre, hindi seryoso ang pagmumura ni Vice sa kanyang anak-anakan. Nagbibiro siya sa kanyang tweet dahil ang totoo ay masaya siya sa tagumpay ng isa sa kanyang mga close na alaga.

Tawa nang tawa ang netizens sa tweet ni Vice. Ang ilan ay naiinggit at sana raw ay maging close rin sila sa komedyante para i-treat sila nito sa kanilang achievements.