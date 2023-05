Vanessa Sarno dinepensahan korona sa SEAG weightlifting

PHNOM PENH — Sinementuhan ni Vanessa Sarno ang sarili bilang bagong kinabukasan ng Philippine weightlifting o hahalili kay Olympic at world champion Hidilyn Diaz-Naranjo.

Winasak ng parating na Pinay star mula sa Tagbilaran ang sariling Southeast Asian Games record sa women’s 71kgs division sa snatch sa ipinosteng 105kgs upang madepensahan ang korona sa 32nd SEA Games Lunes ng hapon sa National Olympic Stadium dito sa Cambodia.

May 120 siya sa clean and jerk para sa 225 total lift at maging pangalawang Pinay lifter na nakaginto makaraang kopoin ni Elreen Ann Ando ang tagumpay Linggo sa 59kgs sa bagong marka rin.

Ito ang pang-47 gold sa 11-nation, 13-day biennial sportsfest ng mga Pinoy na mga suportado nina Philippine Sports Commission Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann at Philippine Olympic Committee President Abraham ‘Bambol’ Tolentino.

“Prepared lang po talaga kaya kondisyon ako. At sabi ko sa sarili ko kung nanalo ako last year sa Hanoi SEA Games bakit po hindi ko magagawa ngayon,” suma ng 19-anyos na dalaga, kakasungkit lang ng tatlong pilak sa Jinju Asian Weightlifting Championships nitong Mayo 5-13.

Hinirit ng Boholana hoister na dehins na siyang nagtanggang gumiba ng dalawa pang marka dahil na rin sa paninigas ng tuhod at pag-iwas sa injury.

“Hindi na po kami nag-attempt ng iba pang record, gold na lang tinarget kasi nanakit na tuhod ko sa magkasunod na kompetisyon at grabeng training namin,” sey pa ni Sarno.

Patungo sa huling araw ng kompetisyon, may apat pang pilak pa ang bansa mula kina John Ceniza (men’s 64kgs), Angeline Colonia (women’s 45kgs), Lovely Inan (women’s 45kgs) at Rosalinda Faustino (49kgs). (Ramil Cruz)