Sanya nag-‘Marites’ sa sweetness nina Sofia, Allen

Saksi si Sanya Lopez sa sobrang sweetness ng Sparkle love team nina Allen Ansay at Sofia Pablo (mas kilala bilang AlFia o Team Jolly) sa naging taping nila ng GMA Public Affairs digital series na ‘In My Dreams’.

Pagkatapos ng mythical series na ‘Mga Lihim ni Urduja’, agad sumalang si Sanya sa digital series nina Sofia at Allen kunsaan importante ang role na binigay sa kanya bilang matchmaker.

“Medyo kakaiba ang role ko rito sa ‘In My Dreams’. Usually kasi ako ‘yung mina-match sa partner, pero dito ako ang magiging dahilan para magkaroon ng something sina Allen at Sofia.

“Sa totoo lang, nakakakilig silang dalawa. Pinapanood ko lang sila sa monitor, ang lakas talaga ng dating ng chemistry nila. Kapag off-cam naman, gano’n pa rin sila. Laging may pakilig ang dalawang ‘yan kaya magiging hit itong series na ito sa mga kaedad nila.

“Maliit pa lang ‘yang si Sofia nakikita ko na siya sa GMA and I can say na mahusay talaga siya at very promising. Si Allen ganoon din. Kaya wish ko sa kanila na ipagpatuloy lang nila ang ginagawa nila. Kahit ako kasi, kinikilig sa kanilang dalawa!” sey ni Sanya.

O ayan, nag-‘Marites’ pa si Sanya sa sobrang ka-sweet-an nina Sofia at Allen, ha!

Mapapanood na ang romance-magic realism series na ‘In My Dreams’ simula May 18 sa lahat ng GMA online platforms. (Ruel Mendoza)