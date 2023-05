Rookie-MVP Angel Canino tinupad pangako sa La Salle

Tinupad ni newly-awarded Rookie-MVP Angel Canino ang kanyang pangako na ibabalik ang korona sa Taft matapos pangunahan ang kampanya ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa pagpapatalsik sa National University (NU) Lady Bulldogs sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball championship nitong Linggo sa SM Mall of Asia Arena.

Sapol nang pumasok sa collegiate ranks, isa sa pinakaaasam ng 19-anyos na tubong Bacolod City ang makakuha ng kampeonato sa kanyang unang taon sa Lady Spikers,.

Agad napansin ang kanyang pananalasa sa paghambalos ng malulupit na atake sa first round ng eliminasyon para dalhin sa undefeated na 9-0 kartada ang koponan, gayundin nang walisin ang Lady Bulldogs sa preliminaries.

“Ito iyung pinaka-biggest goal namin as a team, hindi kami titigil kahit na champions kami, hindi kami titigil dito kasi alam namin na mayroon pa kaming ilu-look forward sa team,” bulalas ni Canino.

“Actually, there’s pressure naman as always, pero ang sinasabi ko nga lang sa sarili ko na huwag isipin kung ano iyung nasa labas, isipin mo kung ano pang meron ilalaban mo, kung ano iyung goal mo. So, iyung goal namin ay mag-champion, which is we’re champions,” dagdag ni Canino matapos makuha ang come-from-behind na 19-25, 23-25, 25-15, 25-17, 15-10 na panalo para makuha ang 2-0 sa best-of-three championship series.

Hindi binigo ng 5-foot-11 Second Best Outside Hitter ang lahat ng manonood na sumusuporta sa La Salle, higit na ang mga dating manlalaro na nagsidalo upang masaksihan ang pambihirang laro ng Lady Spikers na nalubog sa 0-2 set.

“Ginusto talaga ng mga bata na manalo, kahit down kami sinabi namin hindi pa tapos iyan, kailangan gumapang tayo para makuha natin, at least, eto tyinaga ng mga bata, kaya sobrang special ito kahit sabihin mong five sets, pero mas masarap manalo ng pinaghirapan mo,” pahayag ni Lady Spikers assistant coach Noel Orcullo.(Gerard Arce)