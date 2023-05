Robert De Niro may bagong anak sa edad 79

Sa edad na 79 ay naging tatay uli ang two-time Oscar-winning actor na si Robert De Niro sa isang baby girl na ang pangalan ay Gia Virginia.

Anak ito ng aktor sa kanyang 45-year old girlfriend na si Tiffany Chen.

“I just had a baby,” proud na in-announce ni De Niro sa Entertainment Tonight habang pinu-promote niya ang bago niyang comedy film titled ‘About My Father’.

May dalawang anak si De Niro sa unang asawa niyang si Diahnne Abbott. Dalawa rin ang anak niya sa socialite na si Grace Hightower. May twin boys naman siya sa model na si Toukie Smith.

Ang ina ni Baby Gia na si Tiffany ay nakilala ng aktor sa set ng kanyang 2015 film na ‘The Intern’. Isa itong martial arts professional at former ballet and hula dancer at figure skating champion.

Ilang beses na nakita si De Niro na kasama si Tiffany sa kanyang trips sa Europe. Kilala na rin si Tiffany ng ilang kaibigan ng aktor tulad nina George Clooney, Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Anne Hathaway, Nicole Kidman, Kevin Hart, at marami pang iba.

Low profile ang relasyon ng dalawa hanggang sa isilang ni Tiffany ang baby girl nilang si Gia noong April 6. (Ruel Mendoza)