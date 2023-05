Resto crew na inaalagaan anak ng customer, pinusuan

Umani ng libo-libong heart reaction sa social media ang mga crew na ito sa isang kainan na naging instant bantay sa mga anak ng kanilang customer.

Pinost ito ni Its Faye Hernandez (@itsfayehernandez) sa kanyang account. Sey niya sa caption, “Good food. Good people Shout out sa healthy shabu shabu rob manila branch. You have a good staffs.”

Kasama ni Faye sa video ang kanyang mister at ang kanilang kambal na anak. Paliwanag niya, “Dahil hirap kami makakain kasi nag lilikot at iyak ung kambal nag offer sila na buhatin muna nila ung twins para lang makaka kain kami. Thank you!”

Makikita rito ang dalawang crew habang hawak ang naturang kambal na tila ine-entertain at inaaliw ito upang makakain muna ang kanilang magulang.

Sa dulo ng video, mapapansin naman ang ngiti sa mukha ng kanyang mister na tila sinasabing ‘sa wakas ay makakain na rin!’ char.

Ilan naman sa mga komento:

“I always do this nung sa food service pa ako. perks of having baby fever alwaaaays haha,” sey ni @ennovy.9.

“Dasurv nila ng tip!!! sana binigyan,” ani ni @elaura.arabelle.

May kwela namang banat si @drflies, “Magdadala sana ako ng baby ko sa mga kainan pero kakahiya kung bunuhatin pa nila 1rst year college nayun e.”

“Parang nanalo si sir sa lotto kasi maka kain sya nang maayos kahit 5 minutes man lang,” biro pa ni @indaytitang12. (Moises Caleon)