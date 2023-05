‘Paruparong bukid’ bumida sa New Zealand

Sinong mag-aakala na ang classic Pinoy folk song na ‘Paru-parong bukid’ ay maipe-perform sa international stage?

‘Yan ang inawit ng Takapuna Grammar School Chorale na matatagpuan sa New Zealand.

Ibinahagi ng TikTok ng user na si Jj Cosmo (@jjcosmo30edits) ang performance ng grupo.

Mapapanood sa video ang choir na talaga namang binigyan ng bagong bihis at buhay ang kantang ito. Mula sa rendition ng kanilang mga boses hanggang sa harmonya na dala nito na talaga namang mapapa-wow ka sa galing.

Humakot ito ng halos 1 milyong views, iba-iba naman ang komento ng mga netizen.

Tulad na lamang ni @karlomagnoarroyo, “Thank u for the very wonderful rendition of Philippines paru parong bukid. congratulations!”

“Galing pagpinagsasama ung soprano tas ang mga vibratto,” compliment naman ng user na si @chaileev.mendiola.

“Kuhang kuha yung mga pagbigkas ng tagalog galing,” sabi ni @veranojohnelie.

Tila may suggestion naman si @ricocoy40, komento niya, “Eto dapat yong tinuturo sa mga high school students natin. Pagmamahal sa kulturang Filipino.”

“Ang galing, almost perfect ang diction nila ng filipino, parang choir dito sa atin 🙂 good job!” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)