Pagpapahalaga sa ating mga katutubo

Sa ating bansa, tinatayang may mahigit-kumulang na 110 katutubong grupo na naninirahan sa iba’t ibang rehiyon. Matatagpuan sila sa Cordillera Region at ibang parte ng Hilagang Luzon, at may ilang grupo sa Palawan at sa bundok ng Sierra Madre. Marami ring matatagpuang mga katutubong komunidad sa Mindanao.

Karamihan sa ating mga katutubo o indigenous peoples (IPs) ay mahihirap, kadalasan ay naaapi, at napapabayaan ang kalagayan. Dahil sa kanilang karalitaan, bihira sa mga katutubo ang may kakayahang kumuha ng abogado kung kinakailangan. Ang mga tinatawag na abogado de campanilla ay tiyak na hindi hahawakan ang kanilang kaso dahil wala naman silang maipambabayad sa mga mahal na legal fee.

Isang solusyon na inihain ng inyong Kuya Pulong kasama sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Partylist Congressman Edvic Yap ay bigyan ng mga incentive ang mga abogado na iaalok ang kanilang serbisyo ng pro bono o libre sa mga katutubo na may mga kaso sa korte.

Sa aming nai-file na House Bill (HB) 7867, mabibigyan ang mga ganitong abogado ng mga tax break sa pamamagitan ng pagbawas ng kanilang binabayad na buwis.

Sa panukala naming pag-amiyenda ng Republic Act 8371 o ang Indigenous Peoples’ Rights Act, inaatasan ang National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) na magtalaga ng mga abogado para sa mga mahihirap na katutubo na may mga kaso sa korte. Ang mga maitatalaga na mga abogado ay babayaran ng NCIP sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng honoraria o per diem na tax-free.

Kapag ang naibigay na libreng legal services ng abogado sa katutubo ay umabot sa 100 oras o higit pa sa loob ng isang taon, ang abogado ay pagkakalooban ng P100,000 na deduction o bawas sa babayaran niyang income tax.

Ang panukalang batas na ito ay binalangkas ng inyong Kuya Pulong bilang pagpapahalaga at pagsuporta sa ating mga kababayang kasapi sa mga katutubong grupo.

Sa Davao City, ang mga katutubong grupo ay kinabibilangan ng mga Ata, Iranun, Kagan, Klata, Maguindanao, Maranao, Matigsalug, Ovu-Manuvo, Sama, Tagabawa at Tausug. Noong nakaraang taon, ang aking kapatid na si Davao City Mayor Sebastian ‘Baste” Duterte ay dineklara ang araw ng August 9 bilang National Indigenous Peoples’ Day sa lungsod. Ipagdiriwang ang araw na ito taon-taon sa Davao City bilang pagkilala sa mga karapatan ng mga katutubong grupo.

Bukod ito sa taunang pagdiriwang ng Kadayawan sa Davao bilang pagbibigay pugay sa mga katutubong grupo sa lungsod.

Sa Cordillera Region naman kung saan si Cong. Eric Yap ang kinatawan ng lalawigan ng Benguet, marami rin ang mga katutubong grupo. Kasama rito ang mga Isneg, Ibaloy, Bontok, Kankanaey, Kalinga, Bago, Ifugao at Tingguian.

Ang HB 7867 ay ilan sa mga bagong panukalang batas na nai-file ng inyong Kuya Pulong kamakailan lamang.

Sa mga panukalang batas naman na nai-file ng inyong Kuya Pulong noon pang magbukas ang Kongreso ng nakaraang taon, masaya nating maibabalita na ang bill natin para mabigyan ng cash gift ang mga senior citizens na edad 80 pataas ay naipasa na ng Kamara de Representante.

Sa ilalim ng kasalukuyang batas na Republic Act 10868, ang mga sasapit sa edad 100 pataas ay P100,000 ang matatanggap na regalo mula sa gobyerno. Sa HB 7535 na naipasa ng Kongreso nitong nakaraang linggo, ang mga sasapit sa edad na 101 ay P1 million na ang matatanggap kung ang bill ay maisabatas. May kasama itong sulat ng pagbati mula sa Pangulo ng Pilipinas.

Isa ang inyong Kuya Pulong sa mga pangunahing may-akda ng bill na nagkakaloob rin ng cash gift na P25,000 kapag sumapit ang ika-80, ika-85, ika-90 at ika-95 na kaarawan ng senior citizen. Makakatanggap rin ng sulat ng pagbati ang senior citizen mula sa Pangulo.

Naipasa na ang panukalang batas na ito ng Kamara sa nakaraang 18th Congress. Umaasa tayo na sa kasalukuyang Kongreso, maaaksyunan na agad ang bill sa Senado para ng sa gayon ay maisabatas na ito at masimulan na sa susunod na taon ang pagkakaloob ng mga cash gift sa mga senior citizen nating umabot sa ‘ripe old age’ na 80 pataas.