Hindi pa rin ganap na nakakamit ng mga Pilipino ang tunay na pagbabago ng bansa sa kabila ng mga pagsisikap ng mga nagdaang lider at administrasyon.

Bawat Presidenteng nagdaan ay nagpatupad ng mga patakaran at polisiya sa hangaring magkaroon ng mga pagbabago lalo na sa burukrasya at sistema subalit tila ba napakahirap gawin at ipatupad ito.

Kagaya na lamang ng nagdaang administrasyon na mahigpit laban sa korapsiyon subalit natapos na lamang ang termino pero mayroon pa ring malalakas ang loob na gumawa ng katiwalian, gayondin ang problema sa krimen na bumabalik na naman, pati na ang kahirapan na ilang dekada ng problema ng gobyerno.

Mayroon ding mga umuusbong na mga problema ng bansa dahil na rin sa ating mga kagagawan dahil minsan ay matigas ang ulo ng mga Pilipino.

Paulit-ulit na naririnig ang salitang pagbabago sa mga lider, pulitiko pati na sa Kongreso pero tila ba ningas-kugon at pabalat-bunga lamang ito dahil hindi naman siniseryoso ng lahat.

Sabi nga ni Mahatma Gandhi, ” If you want to change the world, start with yourself”. Simulan natin sa ating mga sarili ang pagbabago at maging magandang ehemplo at huwaran sa lipunan.

Nagsisimula sa maliit na bagay ang pagbabago mula sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa komunidad at sa tulong ng ibang sektor ay maipapakita ang mga pagbabago na nais nating mangyari sa ating bansa.

Halimbawa nito ang simpleng paraan ng pagtatapon ng basura, tamang pagbabayad ng buwis at pagtuturo ng tamang asal sa mga anak at mga kabataan.

Ilan lamang ito sa mga simpleng pagbabago na maaaring makaimpluwensiya sa iba pang mamamayan, kaya kailangang sumabay ang lahat ng sektor ng lipunan upang maramdaman ang tunay na pagbabago simula sa simpleng problema hanggang sa mabibigat na isyu ng bansa.

Kamakailan ay bumisita sa Manila ang kilalang Pastor , author at Pangulo ng Global Transformation Network na si Mark Beliles kung saan binigyang-diin nito ang TransformNation ( pagbabago at bansa).

Para aniya makamit ang pinaka-influential na level ng pagbabago ng isang bansa ay dapat magsimula sa tinatawag niyang seven spheres of influence: –pamilya, relihiyon, edukasyon, gobyerno, negosyo, media at kultura.

Sa pamilya aniya dapat magsimula ang paghubog sa pagkatao sa pamamagitan ng pagiging magandang halimbawa sa bawat isa na dadalhin nila paglabas ng kanilang tahanan.

Pangalawa ay ang impluwensiya ng relihiyon na nagbibigay ng gabay at moralidad , pagpapakumbaba, pakikipag-kapwa tao at naghahatid ng espiritwal na kaginhawaan.

Pangatlo, ang edukayon. Sa pamamagitan ng edukasyon ay natututo ang mga tao ng mga kaalaman, kasanayan at pagpapakatao kaya mahalagang maging mapanuri sa edukasyong ibinibigay sa mga kabataan lalo na sa mga itinuturong kagandahang asal.

Pang-apat, pamahalaan. Dapat piliin ng mamamayan ang tamang lider na may paninndigan, may kakayahang pagpatakbo ng gobyerno at maayos ang serbisyong ibibigay sa mamamayan,

Panglima, negosyo. Malaki ang papel ng negosyo sa pag-usad ng kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Ang sektor ng negosyo ang nagbibigay ng hanapbuhay sa ating mga kababayan kaya dapat maging responsable ang mga ito at maging bahagi ng solusyon sa mga suliranin sa lipunan.

Pang-anim, ang media. Mahalaga ang paghahatid ng tamang impormasyon sa publiko dahil dito ibinabase ng mamamayan ang kanilang opinyon kaya iwasan ang pagpapakalat ng fake news.

at pang-pito, kultura. Ang kultura ang nagbibigay ng pagkakilanlan bilang Pilipino kaya mahalagang pangalagaan at pahalagahan ang kulturang Pinoy. Kahit saang panig ng mundo ay kilala at gustong-gusto ang mga Pilipino dahil sa kanilang bitbit na katangian at kultura na wala sa ibang mga lahi.

Ang lahat ng mga ito kung pagsama-samahin, gawin at suportahan ng lahat ng sektor ng lipunan ay maaabot natin ang totoong pagbabago para sa bansa at para sa mamamayan.

Nasa ating mga kamay, nasa ating mga sarili ang susi para sa mas magandang bansa at mas magandang mundo. Sama-sama tayong magtulungan upang sabay-sabay nating makamit ang pagsulong at tunay na pagbabago. Kaya natin ‘to!