Nuknukan ng pasaway! Ja Morant nagyabang na naman ng baril

Sa ikalawang pagkakataon sa nakalipas na tatlong buwan, sinuspinde ng Memphis ang pamato nilang si Ja Morant dahil sa parehong insidente – paglalaro o pagpapakita ng baril.

Isa video ng kaibigan ni Morant na si Davonte Park na kuha nitong Sabado, nakita ang two-time All-Star na may hawak na namang baril.

Nasa loob siya ng isang sasakyan, sumasayaw sa tugtog kasama ang ilang kaibigan. Naglabas ng baril ang 23-year-old at tinutok pataas.

Mabilis na inilayo ang camera kay Morant nang mahagip ang baril.

“We are aware of the social media video involving Ja Morant. He is suspended from all team activities pending League review. We have no further comment at this time,” anang statement ng Grizzlies.

Noong March, sa Instagram Live video ay nakita si Morant na may hawak ding baril habang nasa loob ng isang club sa Colorado.

Sinuspinde siya ng walong laro katumbas ng $669,000. (Vladi Eduarte)