Nagliyab mga kamay! Jayson Tatum kumana ng 51 points sa Game 7

Joel Embiid na MVP? Jayson Tatum lang katapat.

Nagpakalat ng 25 points sa first half si Tatum para silaban ang Philadelphia ng 51 points at sinipa ng Boston ang 76ers 112-88 sa Game 7 ng East finals nitong Linggo sa TD Garden.

Tumapos si Tatum ng 51 points, – pinakamarami sa Game 7 history pagkatapos ng 50 ni Stephen Curry ng Warriors kontra Sacramento dalawang linggo na ang nakakaraan.

Biyahe sa conference finals ang Celtics, may tsansang bumalik sa NBA Finals kapag naalpasan si Jimmy Butler at Miami Heat. Game 1 sa Huwebes (araw sa Manila) sa Boston.

“It’s the best time of the year,” bulalas ni Tatum, may sahog pang 13 rebounds, 5 assists, 2 steals. “As a competitor, I love the opportunity.”

Umiskor ng 25 si Jaylen Brown sa Celtics na umahon mula 3-2 series deficit. Mah 10 rebounds, 3 blocks si Al Horford.

Anemic na 15 points lang mula 5 of 18 shooting ang kinaya ni Embiid. May 19 points si Tobias Harris, masagwang 3 of 11 sa field si James Harden tungo sa 9 points.

Pinabuka ng Celtics ang 55-52 halftime lead nang ma-outscore ni Tatum ang buong Sixers 17-10 sa third quarter. (Vladi Eduarte)