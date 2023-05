Mga kandidata ng Mrs. Face of Tourism mas bet si Pauline kesa Michelle

Aminado ang mga kandidata ng Mrs. Face of Tourism 2023 na hindi si Michelle Dee ang bet nilang manalo sa Miss Universe Philippines 2023 na ginanap sa MOA kamakailan.

Mas bet nga nila si Pauline Amelinckx, na kinoronahan ding Miss Supranational Philippines.

Para sa kanila, taglay ni Pauline ang lahat ng katangian para sa pinaka-bonggang titulo.

Sabi nga nina Rowena Almocera (Mrs. Bulacan), Susan Villanueva (Mrs. Baguio City), Jannith Lauce Romantico (Mrs. Quezon Province), panalong-panalo ang aura ni Miss Bohol noong gabing ‘yon.

“Sigaw kami nang sigaw ng Miss Bohol, nando’n kami sa MOA. Nakikisigaw kami sa mga tao ng Bohol!

“I like the way she walks. I like the way she answered the question. Makikita mo sa kanya ang sincerity, eh,” sabi ni Rowena.

“Sa akin si Bohol talaga, pero hindi naman ako ang judge. So irespeto natin ang desisyon ng mga hurado. At bigyan natin ng pagkakataon si Michelle na patunayan ang sarili niya na she deserves the crown. No matter what happened, dapat natin suportahan ang isa’t isa. Nalulungkot nga ako for Michelle sa mga bashing, mga hates na natatanggap niya. Ang daming nagpu-post about her,” sabi ni Jannith.

“Baka nakulangan kasi sila kay Michelle. Pero, give her a chance to prove herself. Ako rin kasi nakulangan ako sa sagot niya. Sa pagrampa, talagang magaling si Bohol, kahit si Miss Baguio o si Miss Zambales,” sabi ni Susan.

Anyway, naurong nga ang coronation ng Mrs. Face of Tourism sa second week ng June, na dapat ay sa May 30 na! At desidido nga silang tatlo na masungkit ang korona, bagamat magkakaibigan nga sila.

Ang mananalo nga pala ay mabibigyan ng pagkakataon na maglibot sa buong Pilipinas para i-promote ang iba’t ibang magagandang lugar sa bans. At siyempre, mabibigyan ng pagkakataon ang mananalo na makipag-compete sa Mrs. Face of Tourism International na gaganapin sa Thailand ngayong November 2023.

***

Remake ng serye nina Maja, Angel, Jericho wagi sa Malaysia

Waging-wagi sa Malaysian viewers ngayon ang remake ng hit Kapamilya primetime serye na ‘The Legal Wife’, na pinagbidahan nina Angel Locsin, Maja Salvador, at Jericho Rosales, na ang titulo ay ‘Isteri Halal’.

Magmula noong iere ito last February ay humakot ito ng mataas na viewership mula sa Malaysian audience matapos itong patuloy na tumabo ng ratings sa 6:00 timeslot, batay sa ratings report ng DTAM noong April 29, 2023. Pinag-uusapan din ng netizens ang mga eksena nito, na may milyon-milyong views sa Facebook, YouTube, at TikTok.

Iikot din ang istorya ng Malaysian adaptation sa orihinal na serye, na kasalukuyang napapanood sa cable TV channel na Astro Ria.

Ang bongga talaga ng mga gawang Pinoy dahil may remake na sa iba’t ibang bansa, ha!