Mga ilegal na minahan nawalis 

Malaking pakinabang sa kabuhayan ng mga minero sa Davao de Oro ang pagtulong ng mga legal na kumpanya ng pagmimina ng ginto sa mga iligal na minahan ayon kay Father Reynaldo Biliran, isang paring Katoliko na nagsusulong ng adbokasiya sa responsible at sustainable mining industry, at President-CEO ng Maria Socio General Services, Inc. (MSGSI).

Sa sistemang ito, ang mga illegal small-scale mining ay nagkakaroon ng pagkakataong maging legal, itatama ang kalakaran sa pagmimina, at pangangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa sa minahan.

Bahagi ng programang ito ay mabigyan ng sapat na kaalaman at pagsasanay ang mga minero sa ligtas na pagmimina nang hindi lumalabag sa mga batas na nagtatakda ng patakaran sa tamang pagmimina.

Sa halip na manatiling nakikipagsapalaran sa mapanganib at ilegal na small-scale mining ang mga mamamayan sa liblib na lugar kung saan walang maayos na hanapbuhay na maasahan, mas makakabuti pang nasa pamamahala sila ng mga legal na operators ng minahan upang mabigyan sila ng sapat na oportunidad sa ligtas at may kasiguraduhang hanapbuhay sa pagmimina ng ginto, ayon kay Fr. Biliran sa isang radio interview.

Layon ng kanilang grupo na maging maayos ang sistema ng small-scale mining at mahinto ang mga illegal na gumagawa nito.

Hindi lang pagmimina ang itinuturo sa small-scale miners kundi pati ang ibang paraan ng pagkakitaan tulad ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop.

Ayon kay Fr. Reynaldo Biliran, ito ang tinuturo sa kanila ng APEX Mining Corp. na nakabase sa Davao de Oro, gayundin ang pag-iingat sa kalikasan sa paraan ng reforestation.

Ang sistemang ito ay tumutugon din sa isinusulong ng Department of Environment ang Natural Resources (DENR) na social and community development ng mga kumpanya ng pagmimina.

Dagdag pa ni Fr. Biliran, magandang pamarisan ng iba pang nasa industriya ng pagmimina sa bansa ang sistemang ipinatutupad sa Davao del Norte ng APEX Mining Corp., sapagkat sa ganitong paraan, may sapat na proteksyon ang hanapbuhay ng mga minero.

Sa pagsasailalim ng pamamahala ng kanilang operasyon sa mga ligal na mining companies, may tamang kontrata ang bawat minero, matutulungan sila sa tamang kagamitan sa ligtas na pagmimina, may tiyak na benepisyo at siguradong hindi maaabuso ang karapatan bilang manggagawang Pilipino.

Lumalabas sa pag-aaral ng Chamber of Mines of the Philippines na nasisira ang imahe ng industriya ng pagmimina sa kagagawan ng mga small-scale mining na kalimitan ay walang permit sa pamahalaan, hindi wastong proseso ng pagmimina, at walang sapat na gamit pangkaligtasan ang mga maliliit na minero.