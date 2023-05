Mga buntis bet bigyan ng cash aid

Muling isinusulong ni Senadora Risa Hontiveros ang pagpasa ng Maternity Benefit for Workers in the Informal Economy Bill, sa gitna na lumalawak na informal economy matapos ang COVID-19 pandemic.

“Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, dumadami ang mga babaeng magaling dumiskarte ng dagdag kita para sa pamilya. Buo ang loob nilang mabuhay ang pamilya nila nang may dignidad pero hanggang ngayon, wala pa ring batas para sa kanila,” sabi ni Hontiveros.

“Matagal na silang binabalewala. This legislation seeks to empower them as they empower our economy,” dagdag pa niya.

Nakasaad sa Senate Bill No. 148, na ang mga manggagawa na hindi voluntary o regular na mi­yembro ng SSS ay makakatanggap sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng “one-time direct maternity cash benefit” sa bawat pangangak ito.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Susanita Tesiorna, National President, Alliance of Workers in the Informal Economy/Sector, na nakapag-ambag ang mga informal workers na P5.013 trilyong sa Gross Domestic Product (GDP) ng bansa. (Dindo Matining)