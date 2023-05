Mga bida sa kolehiyo kikilalanin sa Mayo 29

Pararangalan ang mga top performer mula sa nakaraang tatlong collegiate seasons sa pagbabalik ng Collegiate Press Corps Awards Night sa Mayo 29.

Sapol noong 2019, muling mag-oorganisa ang Collegiate Press Corps — kinabibilangan ng mga reporter mula sa print at online media na nagko-cover ng UAAP at NCAA ng awards night para sa best student-athletes ng bansa.

Ang nasabing event ay ipiprisinta ng San Miguel Corporation at ng Philippine Sports Commission, gaganapin ang nasabing awards night sa Hummingbird Rooftop Bar sa Quezon City.

Kikilalanin ang best collegiate basketball players mula 2019-20, 2021-22 at 2022-23 athletic years.

Bibigyan din ng award ng Collegiate Press Corps ang top volleyball players mula sa nakaraang dalawang season. (Elech Dawa)