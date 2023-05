Marcos inaprub import ng 150K toneladang asukal

Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang dagdag na importasyon ng 150,000 tonelada ng asukal upang mapanatili ang presyo ng asukal sa pamilihan.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), ibinigay ng Pangulo ang go signal sa importas­yon ng asukal matapos pulungin ang mga opisyal ng Sugar Regulatory Admi­nistration (SRA) na pina­ngunahan ni SRA actin­g administrator Pablo Luis Azcona at Board Member Ma. Mitzi Mangwang na kumakatawan sa mga sugar miller.

“We agreed to additional importation of sugar to stabilize the prices. Maximum amount will be 150,000 MT but probably less,” anang pangulo.

Malalaman aniya ang eksaktong dami ng aangkating asukal sa sandaling matukoy kung ilan ang natitirang supply na lalabas sa katapusan ng buwan.

Sinabi ng pangulo na bubuksan ang importasyon ng asukal sa lahat ng traders­.

Batay sa pagtaya ng SRA, magkakaroon ng negative ending stock ng asukal na 552,835 metriko tonelada sa katapusan ng Agosto na siyang pagtatapos ng milling season kaya kailangang mag-angkat ng 150,000 MT ng asukal para mapunan ang shortfall.

Ayon sa SRA, mayroong 160,000 MT ng raw sugar nitong May 7, 2023, gayunman kailangan pa ring mag-angkat ng dagdag na 100,000 hanggang 150,000 MT ng asukal. (Aileen Taliping)