Malampaya deal pinahaba ng 15 taon

Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang renewal ng Malampaya Service Contract No. 38 na nakatakda sanang mag-expire sa February 22, 2024.

Ang renewal ay para sa 15 taon para maaari pang ma-explore ang Malampaya gas field at masulit pa ang makukuha.

Sabi ng Department of Energy, ang extension ay hanggang February 22, 2039. Bukod sa patuloy na produksiyon o operation ng gas field, obligadong magsagawa ang SC 38 consortium ng geological at geophysical studies at maghukay pa ng dalawang deep water wells mula 2024 hanggang 2029 para malaman kung gaano pa karami ang makukuha sa Malampaya at karatig-lugar. Kung hindi ito magagawa, ipasusuko sa consortium ang bahagi ng exploration area.

Kasama sa renewal agreement ang pagsusumite ng decommissio­ning plan at budget kung saan isasaad kung paano ide-decommission ang facilities ayon sa international standards. Isasama rin sa decommissioning plan ang timetable at kailangang isumite ito sa loob ng 30 araw matapos aprubahan ng DOE ng renewal agreement.

“Needless to say, this project will reduce our country’s dependence on oil imports and ensure a more stable supply of cleaner energy from an indigenous local source,” wika ni Marcos sa isang talumpati.

“Through our strategic partnerships, we will remain on course, stay the course towards the attainment of our goals of total electrification of our country and of energy adequacy, reliability ang affordabi­lity all for the betterment of the lives of the ordinary Filipino,” dugtong ng pangulo.

Aniya, dahil sa proyekto, ang gobyerno ay nakalikom ng P374 bilyong revenues. Noong 2022 lamang, umabot sa P26 bilyong kita ang inakyat nito sa gobyerno.

Ang proyekto ay unang in-award ng gobyerno sa Shell Philippines Exploration noong 1990, pero kalaunan ay binenta ang 45% stake sa Prime Infrastructure Capital Inc. ni Enrique Razon, habang ang 45% ng Chevron ay binenta naman sa Udenna Corp ni Dennis Uy. Ang natitirang 10% ay hawak ng state-owned PNOC Exploration Corp. (Aileen Taliping/Eileen Mencias)