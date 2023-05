Letran sinalya Mapua sa PSL

Binigo ng Letran Farm Fresh sa pamumuno ni Daniel Padilla ang Mapua 521 Trading, 83-65, Linggo para simulan ang kanilang kampanya sa panalo sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Under-18 NCR Leg sa Central Recreational Facility sa New Era, Quezon City.

Ang namesake ng isang artista na si Padilla ay gumawa ng 14 puntos para sa Milkers, habang si Sebastian Reyes, na miyembro ng Gilas Pilipinas Youth Under-16, ay nagdagdag ng 13 puntos at limang rebounds.

Si Syrex Silorio ay mayroon ding 12 puntos at 2 rebounds sa Letran Farm Fresh, na pinalakas ng core ng reigning NCAA juniors’ champions Squires para simulan ang isang masiglang simula sa cage wars na co-presented ng SCD at Dumper Partylist at suportado ng J Project Clothings , MDC, Bluesky Advertising, NET 25, Wcube Solutions Inc., Hotel SOGO at Converge.

Sa kabilang laro, tinalo ng NBS Kris ang Magnificent Manila, 87-68, para ilunsad din ang bid sa matinding paraan.

Sumandig ang NBS Kris sa trio nina Vhon Roldan (19 puntos at siyam na rebounds), Jaymark Lloren (14) at Jiro Mecha (12) para maglayag sa runaway victory.

Sa Luzon Leg duels, kinaldag ng Luid Kapampangan ang Bagong Cabuyao, 79-72, habang binaklas ng Pampanga Delta ang Calamba City, 91-66.

Sa Cebu City Sports Institute sa Visayas Leg, tinalo ng Sherilin Khalifa City of Naga ang Datu Omendig, 76-59.

Tinambakan naman ng Consolacion Sarok Weavers ang Consolacion Black Shama, 81-72.(Lito Oredo)