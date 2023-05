Letran ibubunton galit sa Scorpions

Mga laro Martes:

(Ynares Arena-Pasig)

2:00pm – CEU vs Letran

4:00pm – Perpetual vs DLSU

Desidido ang Wangs Basketball@27 Strikers-Letran na bumawi mula sa 90-87 setback sa Marinerong Pilipino-San Beda noong Martes.

Pero ang nakaharang sa three-peat NCAA champions ay ang CEU Scorpions na misyong kolektahin ang pangalawang sunod na panalo sa pangatlong laro.

Magtatagpo ang dalawa sa first game ng PBA D-League Aspirants Cup ngayong araw sa Ynares Sports Arena-Pasig.

Sasakyan ng CEU ang momentum ng 39-point win kontra AMA Online noong nakaraang linggo.

“We have to play like that against elite and tougher teams,” ani Scorpions coch Jeff Perlas na muling sasandal kina Vince Ferrer, Anjord Cabotaje at Ayodeji Balogun.

Sa tres ni Yukien Andrada sa closing seconds nasilat ang Knights (0-1).

Sina holdovers Kobe Monje at Kurt Reyson ang muling mamumuno sa mga taga-Intramuros.

“Our mindset moving forward is to play solid defense against CEU,” giit ni coach Rensy Bajar. “As early as now, we’re building a one-team winners’ mindset.” (Vladi Eduarte)