La Trouppei humarabas sa Triple Crown 1st Leg

Nakapanood ng magandang laban ang mga karerista nang sikwatin ni La Trouppei ang korona sa 2023 PHILRACOM 1st Leg Triple Crown Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Dahil sa tulin sa largahan nina Istulen Ola at Jaguar ay nagmasid muna si La Trouppei sa panglimang pwesto upang panoorin ang bakbakan ng dalawang kabayo sa unahan.

Pagsapit ng kalagitnaan ng karera ay hindi pa rin iginagalaw ni class A rider Kelvin Abobo si La Trouppei sa kanyang pwesto habang sina Istulen Ola at Jaguar ay dinikitan na rin sa unahan nina Going East at Gintong Hari.

Biglang lumayo sa unahan sina Istulen Ola at Jaguar pagdting ng far turn pero nasa pangatlong pwesto na si La Trouppei.

Kaya sa huling kurbada ay nagkapanabayan na sa unahan sina Istulen Ola, Jaguar at ang winning horse.

Sa rektahan, nasilayan ng mga karerista ang husay ni La Trouppei nang ungusan nito sina Jaguar at Istulen Ola sa meta kung saan ay halos nguso lang ang agwat.

Nirehistro ni La Trouppei ang tiyempong 1:38.8 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ang P2.1M premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)