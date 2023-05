Killer, rapist, carnapper, kawatan nagpalamig

Ipinagmalaki ng Philippine National Police (PNP) ang pagbaba ng karumal-dumal na krimen ng higit 10% sa loob ng nakalipas na limang buwan.

Ayon kay PNP chief General Benjamin Acorda Jr., kabilang sa mga nabawasang krimen ang tinatawag na focus crime tulad ng murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape at carnapping ng motor vehicles.

Aniya, bumaba rin ng 10.66% o mula 14,990 kaso noong 2022 hanggang sa 13,392 kaso ngayong taon ang mga insidente ng physical injury na siyang nagtala ng pinakamababang pagbaba sa 25.68% mula sa 2,142 na insidente noong 2022 sa 1,592 kaso ngayong 2023.

“This continuing decrease of incidents is attributed to the consistent implementation of numerous policies, such as intensified police visibility, intelligence-driven operations, community-based programs, strengthened partnerships with other agencies, and improved crime reporting and monitoring systems,” ani Acorda.

Lumilitaw din aniya na bumabagsak ng 8.51% ang krimen kada buwan simula noong Enero o katumbas na 13,870 kaso noong 2022 sa 12,690 insidente ngayong taon.

Kumbinsido si Acorda na nakatulong sa pagbagsak ng kriminalidad ang pinaigting na police visibility, bike at foot patrol at ugnayan ng pulisya sa mga komunidad o barangay. (Catherine Reyes)