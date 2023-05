Kilalanin: SK chairman na pinagsabay serbisyo, board exam

Bakit kailangang pumili sa dalawa kung puwede namang sabay? Ganyan ang ganap ng SK Chairman na ito mula Zambales na kamakailan lang ay pumasa sa Electrical Engineers Licensure Exam.

Siya si Erol Mariano Bueno, 27-anyos at kasalukuyang SK Chairman ng Brgy. Calapandayan, Subic. Nagtapos siya ng BS in Electrical Engineering sa President Ramon Magsaysay State University noong March 17.

Kwento ni Erol sa Abante News, “Pagiging SK at estudyante? Tapos electrical engineering pa ‘yung course? Ay grabe sobrang hirap niya ipagsabay.”

Taong 2018 nang umupo si Erol bilang SK Chairman at ito umano ang stage ng buhay niya na nabago ang lahat dahil sa sabay-sabay na responsibilidad bilang estudyante at SK.

Aniya, “Nagsimula ako makakuha ng zero sa quizzes kasi nasasabay sa seminars sa meetings saka sa projects puro tres na ‘yung grades ko napapagalitan na rin ako ng teachers, mamili daw ako kung pagiging engineering student at SK pero kasi parehas kong gusto saka pinasok ko kako kelangan tapusin ko saka at the same time ‘di naman ‘to ibibigay sa akin ni God kung ‘di ko kaya.”

Isa sa nakatulong sa kanya ay ang pagkakaroon ng matinding time management upang ma-organize ang mga aktibidad na kailangan gawin at unahin.

“Time management kung pwede mo na ngawin ngayon gawin mo na kasi matatambakan ka.”

Kahit nakapasa na siya sa board exam at papatapos na rin ang kanyang termino ay marami pa umanong balak gawin si Erol.

“Ngayon magfo-focus muna ako sa pagiging SK sobrang kong eenjoyin at ima-maximize ‘yung natitirang time ng term ko para iparamdam sa kabataan ng barangay namin na kung paano maging SK talaga si Erol, ‘yung focus lang siya sa mismong pagiging SK.”

Payo naman ni Erol sa mga susunod na tatakbo sa SK, “Hindi niyo naman kailangang alam ang lahat agad-agad e. Basta willing matuto at makinig, matalino pagdating sa desisyon, masipag, malinis at mabuti ang hangarin

“At higit sa lahat hindi nag iinteres sa mga bagay or kahit ano pa yan na di iyo, yung willing ibgay ang dapat at naayon para sa Kabataan ng Barangay,” payo naman ni Erol sa mga nais ding maging SK. (Moises Caleon)