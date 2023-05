Jia Morado-De Guzman nakukulangan sa preparasyon ng women’s volley team

Asam ni national team setter Julia Melissa “Jia” Morado-De Guzman ang mas mahabang preparasyon ng pambansang koponan sa women’s volleyball upang makaahon at makapantay ng Pilipinas ang mga karibal nitong bansa partikular sa ginaganap na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

Ito ay matapos na maekspiriyensa mismo ng mahusay na setter na si De Guzman kung ano ang kailangang gawin sa pambansang koponan kung nais nitong magtagumpay laban sa ibang mga bansa sa rehiyon.

“A lot of things change all the time in the national team,” sabi ni de Guzman. “Honestly, that’s one of the struggles that we have.”

Namasdan mismo ni De Guzman ang kakayahan ng koponan kontra nagtatanggol na kampeong Thailand at pati na rin sa Indonesia kung saan nabigo ito sa tsansang makapasok sa kampeonato at sa tansong medalya.

Ipinunto ng 8-time PVL Best Setter ang chemistry at pagiging balanse na siyang nagsisilbing lakas sa mga volleyball program tulad sa Thailand, Vietnam at Indonesia.

“They’re the same teams that we go up against for so many years, and us, we keep changing,” sabi nito. “Everyone who comes here in the national team just wants to give their best. But if we want to better our chances, we need a long-term program and everything. So, that’s what we’re hoping for,” paliwanag nito.

Nagawang makipaglaban ng national squad kontra sa Thailand sa unang set kung saan naitala pa ang tatlong puntos na abante bago ito nabawi ng mga nagtatanggol na kampeon at angkinin ang tatlong set na panalo.

Nagawa din ng koponan na makapagsabasayan sa unang dalawang set kontra Indonesia bago nabitawan ang huling dalawang set upang muling mabitiwan ang tansong medalya sa ikaapat na sunod na edisyon

Huling nagwagi ng tansong medalya sa women’s volleyball ang Pilipinas noong 2005 SEA Games na ginanap sa Bacolod City kung saan ang head coach ay ang multi-titled na si Ramil De Jesus.

Matapos nito ay siyam na sunod na edisyon ng torneo nabokya sa medalya ang Pilipinas at apat na sunod na beses na nabigo sa labanan para sa tansong medalya na una sa Vietnam noong 2017 at tatlong sunod sa Indonesia simula noong 2019 hanggang 2023. (Lito Oredo)