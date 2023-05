Ilang estudyante sa Dagupan ‘tatalupan’ ni Robert Suelo, Jr.

Magsasagawa si 1996 Philippine Junior champion at FIDE Master Robert Suelo, Jr. ng simultaneous exhibition chess match lban sa mga piling estudyante at residente ng Pangasinan sa darating na Linggo sa SM Dagupan Event Center sa Dagupan City.

Makakasama ni Suelo sina National Master Gefer Imbuido at National Master Almario Marlon Bernardino, Jr. sa nasabing event.

Kabilang sa mga sasalang sa simultaneous chess sina Hannah Aquino, Joash Aquino, Stanley Eclarino, Khamea Hermogino, Althea Echon, Edlyn Jianme Echon Ednave at Ericka Ordizo.

Maliban sa nasabing event ay itutulak din ang 3rd Pangasinan Invitational Executive Chess Cup FIDE 2200 and below rapid tournament pagkatapos ng exhibition.

Masisilayan naman sa tournment sina Atty. Rodolfo Enrique “Rudy” Rivera, Dr. Fred Paez, Robert Racasa at Arnel Espiritu sa 1-day rapid event na may P10,000 cash prize plus trophy sa magkakampeon. (Elech Dawa)