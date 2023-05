Herlene nagprisintang ninang sa ipinagbubuntis ni Valerie

Makalipas ang halos dalawang dekada, buntis uli ang Kapuso actress na si Valerie Concepcion.

Ang panganay ni Valerie na si Heather Fiona ay 18 years old na dahil 17 pa lang siya nang ipagbuntis niya ito at ngayon nga at 35 ay buntis ang aktres sa first baby nila ng mister na si Francis Sunga.

Si Francis ay meron ding isang anak sa kanyang ex-partner.

Nag-baby bump reveal na rin si Valerie sa mismong Mother’s Day na pinaghandaan talaga dahil meron silang photo shoot ng kanyang mister.

Kaya bahagi ng message ni Valerie, “Mother’s Day this year is extra blissful for me because God has given us our little answered prayer. My husband and I are very grateful for this very precious gift and we couldn’t be any happier sharing this news. Thank you Lord for making our lives extra wonderful, special and exciting. We’re so blessed to have our growing family. This is the best mother’s day gift ever.”

Masaya naman para kay Valerie ang ibang celebrities na nag-congratulate sa kanya tulad nina Camille Prats, Joyce Ching, Kelly Misa, Pokwang, Gelli de Belen, Mariel Rodriguez-Padilla, Danica Sotto-Pingris, at pati si Harlene Budol na nagprisinta agad na mag-ninang daw sa kanyang isisilang na sanggol. (Rose Garcia)