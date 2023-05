Gawing libre ang TDC para sa student permit

Mayo ang Road Safety Month. At ngayon buwan ko rin ipinagdiwang ang aking ika-67 kaarawan. Buwan rin ng ika-111 anibersaryo ng Land Transportation Office.

Sa tagal ng panahon na yan, lumaki tayo na talamak ang kalakaran na kahit sino ay nakakakuha ng lisensiya sa pagmamaneho.

Napakadaling kumuha ng lisensiya noong mga nakaraang dekada. Basta’t may hawak na birth certificate (di kailangan ang orihinal) at pambayad sa mga tiwaling kawani, may lisensiya ka na. Ni hindi nga kailangang pumunta sa mismong opisina ng LTO.

Kaya naman lubhang napakadami ng mga nasasaktan at nawawalan ng buhay dahil sa mga “aksidente” sa kalsada. Of course, may iba pang dahilan, pero tinatayang 80-90% ng mga sakuna kalsada ay dala ng pagkakamali ng nagmamaneho. (Note: Ayon sa dating LTO Chief Alberto H. Suansing ang mga aksidente ay hindi maiiwasan, pero ang mga sakuna sa kalsada ay puwedeng iwasan.)

Kung gusto nating bawasan ang banggaan sa kalsada, umpisahan natin sa pagbibigay ng lisensiya sa pagmamaneho. Tulad ng mga makabagong bansa, ang lisensiya ay dapat mapunta lamang sa mga marunong magmaneho at nakakaintindi ng mga batas at patakaran ng ligtas na paggamit ng kalsada. Napakasimple, pero napakahirap ipatupad sa Pilipinas.

Una, marami tayong kababayan na ginagamit ang pera, kahit magkano, para makakuha ng lisensiya para sa sarili, kamag-anak, o kaibigan. “Bakit ka magpapakahirap kung may pera ka naman?” yan ang madalas nilang tugon kapag napupuna. Hangga’t nariyan sila, hindi mapupuksa ang mga fixer o tagalakad diyan sa LTO. Mula P5,000 hanggang P10,000 ang singil ng mga fixer para sa madaliang lisensiya.

Para siguruhin na ang lisensiya ay mapupunta sa nararapat na magmaneho, sinimulan ng LTO noong Agosto 2020, sa panahon ni Edgar Galvante at itinutuloy ni Atty. Jayart Tugade, ang mandatory Theoretical Driving Course (TDC) sa pagkuha ng Student Permit. Sa pamamagitan ng labinlimang oras ng TDC, magkakaroon ng sapat na kaalaman ang aplikante tungkol sa mga batas at patakaran sa pagmamaneho.

Sa kasamaang palad, may mga driving school na namantala sa bagong patakaran. Balitang naniningil sila ng P5,000~10,000 para makakuha ng TDC certification. Inulan ng reklamo ang LTO dahil naging anti-poor ang patakaran sa lisensiya. Dahilan para manghimasok si LTO Chief Tugade sa sinisingil ng driving schools.

Inilabas ng LTO ang Memo No. 2023-2390 epektibo simula 15 Abril 2023 para tigilan ang overpricing ng driving school. Itinalaga sa memo na hanggang P1,000 lang ang bayad sa TDC, pang-motor man o pang-kotse. Ganun pa man, bayarin pa rin yan lalo na sa mga mahihirap na nagnanais magtrabaho sa public transport industry.

“We, at the LTO, are fully aware of the financial constraints faced by many Filipinos in affording TDC fees. Furthermore, we recognized the growing interest among our citizens to acquire driving skills as a potential source of income,” pag-amin ni Chief Tugade.

Sa pagdiriwang ng ika-111 taon ng LTO, LIBRENG TDC ang ginawa noong Mayo 11-12 sa buong bansa. Umabot sa 3,209 ang dumagsa sa mga tanggapan ng LTO para sa libreng seminar.

Dahil sa magandang resulta, dapat nang gawing regular ang libreng TDC sa lahat ng opisina ng LTO. Siguradong papalakpakan eto ng ating mga kababayan.