Far East United babanat sa Tate

Papasiklab ang all-star na Far East United (FEU) na tampok ang ilang Azkals player sa “The Soccer Tournament” $1 Million Winner Take All sa WakeMed Soccer Park sa Cary, North Carolina, USA sa Hunyo 1-4.

Magkikita-kita sa loob ng 16 na araw ang Malaysian na si Safee Sali (na nanalo sa 2010 Suzuki Cup) at ang Indonesian na si Greg Nwokolo na parehong umiskor ng mga goal sa kanilang mga torneo.

Nariyan din ang Thai national mainstay na si Charryl Chappuis, Croatian Marko Simic na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili na naglalaro sa Indonesia, Guam captain Jason Cunliffe, Japanese defender Masaki Watanabe at beteranong Azkals defender Anton del Rosario bukod sa iba pa.

Bahagi rin ng koponan ang dating United City FC at ang tagapagtanggol ng La Salle na si Joshua Dutosme.

Malalaman ni Azkals forward Bienvenido Marañon sa Miyerkoles Mayo 17 kung papayagan siya ng kanyang bagong club na maglaro dahil ito ang pre-season.

Ang Far East United ay nasa Group D ng TSTS US $1 Million Winner Take All kasama ang West Ham United, Dallas United at Culture ng Mo Ali FC.

Nagtatampok ang seven-a-side football tournament ng 32 nangungunang koponan at pinaplano ng paligsahan na maging UEFA Champions League para sa seven-a-side na football. (Lito Oredo)