Dress code sa gobyerno ‘pinahuhubad’

Isang panukala ang inihain sa Kamara de Representantes upang pagbawalan ang mga ahensiya ng gobyerno na magtakda ng dress code sa mga indibidwal na nais kumuha ng kanilang serbisyo.

Sa panukalang Open Door Policy Act (House Bill 7884), binigyan-diin ni Cotabato Rep. Ma. Alana Samantha Taliño Santos ang kahalagahan na maging bukas ang mga ahensya ng gobyerno sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng serbisyo nito.

“With the enactment of this bill, we can finally break down the barriers that these dress restrictions create. Citizens will be free to attend meetings and access frontline services without worrying about their clothing, and no one will be turned away due to a dress code violation. This is an essential step towards creating a more equitable, fair, and inclusive society,” sabi ng lady solon.

Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang pagpapatupad ng dress code kung hindi naman ito integral o essential sa kinukuha nitong serbisyo. (Billy Begas)