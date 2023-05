DOE gigisahin sa mga brownout

Isinusulong ng mga miyembro ng Makabayan bloc sa Kamara de Representantes na magkaroon ng imbestigasyon sa nangyaring brownout sa maraming bahagi ng Metro Manila at iba pang lalawigan noong nakaraang linggo.

Sa House Resolution (HR) No. 971, kinuwestiyon ni ACT Teachers Rep. France Castro, Gabriela Rep. Arlene Brosas, at Kabataan Rep. Raoul Manuel kung bakit naranasan pa rin ang brownout gayung nangako ang Department of Energy (DOE) noong nakaraang Marso 2023 na hindi magkakaroon ng power interruption sa panahon ng tag-init.

Gayunman, maraming lugar sa Metro Manila, Cavite at Rizal ang nakaranas ng brownout noong Mayo 8 matapos magdeklara ng red alert sa Luzon Grid, at yellow alert sa Visayas Grid.

Sabi ng Manila Electric Company, tinatayang 320,000 customer ang apektado ng nasabing brownout.

“Dapat talagang maimbestigahan ito at mapanagot ang may kasalanan dahil kada summer na lang ay ganito ang nangyayari at di nila sinosolusyonan. Dahil na rin siguro sa kumikita ang mga power player sa ganitong modus,” giit ni Castro.

Bukod dito, ayon sa grupo, layon din ng imbestigasyon na malaman kung kailangang ibasura o amiyendahan ang Republic Act No. 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 (EPIRA) matapos mapatunayang bigo itong tupdin ang layuning makapagbigay ng sapat na elektrisidad para sa mga Pilipino at maging sa industriya.

“Contrary to the promises of Republic Act 9136, also known as the [EPIRA], privatization of the electric power industry did not result in more affordable, accessible and reliable electricity to the Filipino people. For more than two decades of its implementation, the power situation in the Philippines did not improve,” ayon sa resolusyon. (Eralyn Prado)