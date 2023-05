Dahil kay Matteo: Sarah ‘lumipat’ na sa GMA-7

Tinutukan ang pagbabalik sa GMA-7 ni Matteo Guidicelli.

Nitong Lunes nga ang first day ni Matteo bilang host ng ‘Unang Hirit’ at grabe ang pag-welcome sa kanya ng regular hosts ng morning show ng GMA News and Public Affairs.

Nasa loob ng yellow box na may nakalagay na ‘open me’ si Matteo nang ipakilala siya ng ‘Unang Hirit’ barkada sa kanilang ‘unboxing challenge’. Sabi ni Igan Arnold Clavio, 4:00am pa lang daw ay nasa studio na ang actor-TV host.

Tsinika ni Matteo na 11:00pm na sila nakatulog noong Sunday ng misis na si Sarah Geronimo dahil sa sobrang excitement at 3:00am niya sinet ang kanyang alarm clock.

Naaliw naman ang mga kasamahan ni Matteo sa show dahil nakailang bati siya kay Sarah. Panay “Hi, Love” siya sa kanyang misis, ha!

Ang first task nga pala ni Matteo sa show ay ang ipagluto sina Igan Arnold, Susan Enriquez, Suzi Entrata-Abrera, Ivan Mayrina, at Mariz Umali ng breakfast.

Italian Crayfish Pasta ang dish na ginawa ni Matteo at nagbiro pa siya kay Chef JR Royol na nasa remote location sa Bulacan na ito ang legit na chef dahil chef lang daw siya ng kanyang misis.

Ang sweet din ng hosts ng ‘Unang Hirit’ dahil may gifts sila kay Matteo na tinawag nilang ‘starter pack’.

Sa kababati nga pala ni Matteo kay Sarah na watching daw ay may mga nagkomentong netizen na ‘lumipat’ na ang Popstar Royalty ng morning TV habit at sa GMA-7 na ito nakatutok.

Pero at least, proud talaga si Matteo na nakatutok sa kanya si Sarah, ha!

For sure, sobrang proud si Sarah sa first day ni Matteo sa ‘Unang Hirit’.

I’m sure tututukan din ni Sarah ang iba pang shows na gagawin ni Matteo sa Kapuso Network.

At puwede nga kaya talaga na by 2024 ay maging Kapuso na rin si Sarah?

Well, anything is possible lalo na at pati ABS-CBN naman ay may collaborations na rin sa GMA-7, ‘di ba?!

Talbog!