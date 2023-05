Correctional ililipat sa labas ng Metro Manila

Nakatakdang ilipat ng Bureau of Corrections (BuCor) ang Correctional Institution for Women (CIW) sa Mandaluyong City sa labas ng Metro Manila bago sumapit ang 2028.

Isinapubliko ni BuCor Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang nasabing plano kasabay ng pagpapalaya sa 267 mga kuwalipikadong person deprived of liberty (PDL) mula sa mga pasilidad ng BuCor sa buong bansa.

“Kasama sa plano natin ang paglipat ng CIW sa labas ng Metro Manila dahil isasara natin ang 15 hectares na lupang ito bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Marcos,” ani Catapang.

Ililipat aniya ang mga PDL dito sa mga kasalukuyang kulungan ng BuCor na may mga pasilidad para sa mga babaeng preso tulad sa Davao Prison and Penal Farm (DPPF) sa Davao del Norte, Sablayan Prison and Penal Farm (SPPF) sa Occidental Mindoro at Leyte Regional Prison (LRP) sa Abuyog, Leyte.

Bahagi umano ito ng pagsisikap ng BuCor na paluwagin ang mga kulungan at magtatag ng mga regional prison sa bansa. (Betchai Julian)