BBM, Digong pilit pinagsasabong

Mayroon umanong mga personalidad na nagtatangkang pag-awayin ang mga nasa administrasyon para makabalik sa papara­ting na eleksiyon, ayon kay presidential son at Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos.

“May mga personalities na nagsasabi na naghiwalay na ‘yong iba’t iba na magkasama noon, I think that’s all an attempt to really create divisions within an administration that has been so focused on unity in order to make a comeback sa eleksiyon,” sabi ni Marcos.

Itinanggi rin ni Marcos na sinisiraan ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

“Si PBBM hindi naman niya minamasamaan ‘yong war on drugs. Hindi naman niya sinisira si FPRRD. Alam naman natin na pati si FPRRD inamin niya na merong mga sumobra doon sa nakaraang administrasyon,” sabi ni Rep. Marcos.

Dagdag pa nito, “May kaunting pattern na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila at kung ipag-aaway ang dalawang kampo.” (Billy Begas)