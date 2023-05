Andre ni-reveal na ang non-showbiz GF

Obviously, ready na si Andre Paras na makilala ng publiko at netizens ang kanyang girlfriend na si Honey Escarez.

Marami ang nagagandahan sa non-showbiz girlfriend ni Andre. Sexy rin si Honey at naka-two piece ito sa karamihan ng mga posting sa social media.

Kung mapapansin, April pa no’ng una silang mag-jowa reveal, pero nawala ang post ni Andre, pero sa TikTok account ni Honey, nandoon ang ‘trace’ na April pa lang ay naging open na sila sa kanilang relasyon.

Nasa Boracay sina Andre at Honey at nag-post nga sila ng pictures nila together. At ang in love na in love na caption ng anak nina Benjie Paras at Jackie Forster ay, “I know I’m feeling so much more than ever before and so I’m giving more to you than I thought I could do.”

Si Honey naman, “Happier” ang paglalarawan sa sweet pictures nila ni Andre.

‘Yun na!