Anak ni Melanie dedma sa mga intriga

Nakakatuwa ang pagiging positive sa buhay ng ating Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle Dee.

Kahit marami ang umiintriga na siya ang nag-uwi ng pinaka-prestigious title sa nasabing beauty pageant, tila hindi naman pinapansin ng anak ni Melanie Marquez ang mga negatibong komento ng bashers at sa katunayan ay inuna niyang pasalamatan ang mga taong sumuporta sa kanya.

“To Team MMD, my management, my sponsors, and especially to the generous designers, Thank You for believing in me and for helping me turn my dreams into reality. Without your creative input, dedication and trust, I know I wouldn’t be here today.”

Kasama rin sa mga pinasalamatan ni Michelle ang kanyang pamilya’t mga kaibigan na solid ang suporta sa kanya.

“To my family and friends, thank you for supporting me through all the ups and downs that come with this crazy and amazing ride. Thank you for being my rock and for giving me the strength to keep going.”

Importante rin sa panalo ni Michelle ang kanyang fans at supporters na kanya ring pinasalamatan.

“Lastly, to my supporters, thank you for cheering me on through my pageant journey. When the going gets tough, your support is what pushes me to keep going.”

Tama lang na dedma na si Michelle sa mga intrigero’t intrigera dahil siya na ang nagwagi ng korona at siya ang official representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador.

Bongga! (Jun Lalin)