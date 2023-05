Adolis Garcia, Texas Rangers inilampaso Oakland Athletics

Inumpisahan ng double ni Adolis Garcia ang eight-run eighth inning na tinapos ng pangalawa niyang grand slam ngayong season at nilampaso ng Texas Rangers ang Oakland Athletics 11-3 nitong Linggo.

Tumapos si Garcia ng three hits at five RBIs. Nakaka-10 homers na siya ngayong season. Major league-leading din ang 10 larong umiskor ng 10 o higit pang runs ang Texas.

Abante ang Rangers 3-1 sa two-run homer ni Robbie Grossman sa first, sa seventh na nakasagot ang A’s via two-run homer ni Shea Langeliers mula kay Texas right-hander Jonathan Hernandez.

Naglista ng run-scoring forceout si Leody Taveras, sinundn ng RBI singles nina Marcus Semien at Grossman tungo sa 7-3 lead.

Ipinalit ng A’s si Zach Neal habang loaded ang bases, pinaglayag ni Garcia ang sinker paalpas sa left-center scoreboard. (Vladi Eduarte)