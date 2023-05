2 kelot tinumba sa dating sigalot

Hinihinalang away sa lupa at dati ng sigalot ang ugat ng pamamaslang sa dalawang lalaki sa Antipolo City noong Linggo.

Kinilala ang mga biktima na sina James Torres Anselmo, 35-anyos at Benjamin Natividad, 40-anyos, kapwa residente ng Barangay Cupang ng nasabing lungsod.

Ayon sa report ng Antipolo police, sakay ng kani-kanilang motorsiklo ang mga biktima nang pagbabarilin sila ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa nasabing lugar bandang alas-5:30 nang hapon.

Isinugod sa ospital sina Anselmo at Natividad pero pareho silang idineklarang dead on arrival ng doktor sanhi ng mga tama ng bala sa katawan at ulo

Nabatid na kabilang si Anselmo sa mga person of interest sa pamamaslang kay Vicente Avejero noong 2022. Samantala, nanawagan ang pulisya sa publiko na makipag-ugnayan sa Antipolo City Police Station sakaling may impormasyon sila sa krimen. (Ronilo Dagos)