Werpa ka girl! Elreen Ando binuhat ginto sa weightlifting

IBINUHOS ni 2020+1 Tokyo Olympian Elreen Ando ang pagkadismaya sa huling sinalihan na Asian Championships sa pagdomina nito sa women’s 59kgs class at pagtatala ng bagong record para sa una nitong gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa National Olympic Stadium’s Taekwondo Hall nitong Linggo, Mayo 14.

Bigo na magkampeon dahil sa teknikalidad tungo sa pilak noong 2019 Manila meet at sa 2021 Hanoi edition, sinigurado ng 24-anyos mula Carreta, Cebu City na si Ando ang pagwawagi sa gintong medalya sa pagtatala ng bagong SEA Games record sa tatlong kategorya na snatch, clean and jerk at total.

Binuhat nito ang 98kgs sa snatch, 118kgs sa clean and jerk para sa kabuuang binuhat na 216kgs upang idagdag sa Pilipinas ang kabuuang pang-38 gintong medalya.

Katatapos lamang na sumali ni Ando sa ginanap na Olympic qualifying meet na Asian Weightlifting Championships sa Jinju, South Korea kung saan nakasabay nitong lumaban ang 2020+2 Tokyo Olympics gold medalist na si Hidilyn Diaz-Naranjo.

Kapwa nabigo sina Ando at Diaz magwagi ng medalya sa torneo.

Nabura ni Ando ang mga record ni Hoang Thi Duyen ng Vietnam.

Ang panalo ni Ando ay nagbigay sa bansa sa unang ginto sa weightlifting at una nito sa torneo matapos ang back-to-back na silver finish sa under-64kgs category sa 2019 Manila Games at sa 2021 Hanoi tourney.

Naiangat din ni Ando sa kanyang tatlong personal best ang kapansin-pansin na dagdag na 11kgs sa total nitong 216 na mas mataas sa naburang record ng Vietnamese at anim na kilo sa dating record noong 2019 Games. (Lito Oredo)