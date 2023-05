Wastong edukasyon tungkol sa HIV dapat paigtingin

Nakakaalarma at nakakalungkot isipin na kung sino pa ang dapat na binibigyan ng dobleng pag-aaruga dahil sa kanilang murang edad at kahinaan ay sila pa ang nakakaranas ng matinding pagdurusa.

Lumabas sa ulat ng HIV/AIDS & ART Registry of the Philippines na nitong nakaraang Enero lamang ay nasa 86 na ang bilang ng mga kasong naitala sa hanay ng mga 19 taong gulang pababa. Sa mga kasong ito, 79 ang naitalang kaso sa mga kabataang may edad na 10 hanggang 19, habang pito naman ang naitala sa mga batang 10 taong gulang.

Sa kabuuan, umabot sa 1,454 ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV noong Enero. Sa 1,365 na mga kasong naiulat dahil sa pakikipagtalik, 998 o 70 porsyento ang mula sa mga lalaking nakipagtalik sa kapwa lalaki, 193 o 13 porsyento ang mga lalaking nakipagtalik sa mga babae, at 240 o 17 porsyento ang mga lalaking nakipagtalik sa parehong lalaki at babae.

Kaya naman nananawagan tayo sa Department of Health (DOH) at Department of Education (DepEd) na paigtingin pa ang kampanya para mapalawak ang kaalaman ng mga kabataang mag-aaral tungkol sa sakit na ito. Mahalaga na makipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para ikalat nang husto ang impormasyon tungkol sa sakit at kung paano maiiwasan ito.

Pinag-aralan din natin ang mga resulta ng Young Adult and Fertility Sexuality Survey (YAFSS). Lumalabas na bumaba sa 78 porsyento noong 2021 ang bilang ng mga kabataan na may kaalaman sa HIV at acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Ito na ang pinakamababang naitala mula 1994, kung saan umabot sa 95 ang porsyento ng mga kabataang may kinalaman sa HIV at AIDS. Noong 2013 naman ay bumaba sa 85 ang porsyento ng mga kabataang may kaalaman sa HIV at AIDS.

Hudyat ang mga datos na ito na kailangan talagang tutukan ang pagpapalaganap ng wasto at sapat na kamalayan ng kabataan kaugnay sa HIV lalo na’t maaaring magdulot ito ng pinsala sa kanilang kalusugan at kapakanan.

Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education ay magsasagawa tayo ng pagdinig sa mga kaso ng HIV sa mga kabataan, pati na rin sa maagang pagbubuntis. Noong nakaraang taon, inihain natin ang Proposed Senate Resolution No. 13 upang repasuhin ang pagpapatupad ng Comprehensive Sexuality Education (CSE). Susuriin natin dito kung paano matuturuan ang ating mga kabataan na pangalagaan ang kanilang mga kalusugan.