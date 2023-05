Trabaho sa mga ex-con tinulak

Itinulak sa Kamara de Representantes ang isang panukala na naglalayong bumalangkas ng isang employment program para sa mga indibidwal na dating nakakulong.

Sa panukalang Former Prisoners’ Employment Act (House Bill 1681) na inihain ni Quezon City Rep. PM Vargas itatayo ang Office of Employment Opportunities for Former Prisoners sa ilalim ng Department of Justice (DOJ) na gagawa ng programa para sa training at trabaho ng mga dating bilanggo.

“Offenders face a variety of challenges after they are released from prisonstigma from havin­g been incarcerated, and discrimination, often in employment due to deprivation in terms of education,’ sabi ni Vargas.

Sa ilalim ng panukala, ang mga kompanya na kukuha ng mga empleyado na dating mga bilanggo ay bibigyan ng tax credit. Ang 15% ng sahod at iba pang benepisyo na matatanggap ng kanilang mga empleyado na dating bilanggo ay maaari nilang ibawas sa kanilang taxable gross income. (Billy Begas)