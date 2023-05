Sapin sa lamesa ginawang polo

Sinong mag-aakala na ang simpleng tela na pansapin sa lamesa ay pwede palang gawin na pangporma? ‘Yan ang ganap ng kelot na ito sa TikTok na talaga namang mapapabilib ka.

Ibinahagi ito ni Z (@afteralwaysapparel) sa kanyang account kung saan gumagawa siya ng mga upcycling at sustainable fashion sa pamamagitan ng mga damit.

Mapapanood sa video na inilatag pa niya sa kanyang likod ang floral na table cloth. Ipinakita rin niya ang pinaka proseso mula sa paggupit, pagtahi, pagkorte, at pagtagpi-tagpi nito hanggang sa maging polo na nagmukha pang mamahalin!

Bumuhos ang halos dalawang milyong views at libo-libong reaction mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @trepidatiousrat, sey niya, “The stitching is absolutely incredible and I love that you chose a contrasting thread for the collar. Excellent detail.”

“Versace who? This is great,” puri naman ni @stef_3045.

Tila na-inspire naman dito ang user na si @dahveed29.

“I can’t even believe you’re real… I’m so impressed with you,” sabi pa ni @battshitcrazzy.

Dagdag pa ni @californida_, ani, “The tables have turned and this table cloth ATE.”

Kaya ikaw, ano pang hinihintay mo? Baka keri ring gawing polo ang sapin ng lamesa niyo pero magpaalam ka muna sa ermats mo. (Moises Caleon)