Resto na pinakamalinis kubeta kinilala sa Malabon

Tumanggap ng pambihirang award bilang ‘best seat in the city’ ang ilang restaurant at establisimyento sa Lungsod ng Malabon.

Ginanap ito sa ika-22 Malabon Cityhood Anniversary at ika-424 Malabon Foundation Day.

Layunin ng parangal na ito na bigyang pakilala ang kanilang mga pagsisikap sa pagbibigay ng maayos, malinis, at komportableng toilet o kubeta para sa kani-kanilang mga customer.

Ang naturang award ay iginawad ng Malabon City Mayor na si Hon. Jeannie Sandoval.

“Kaya naman, lubusan po akong humahanga sa mga negosyong all out ang effort para maghatid ng de-kalidad na serbisyo para ating mga customer,” pagbati pa ni Mayor Sandoval.

Kabilang sa tumanggap ng award ay si Loretta Geronimo ng Balsa sa Niugan restaurant.

Aniya, “Honored kami na isa kami sa mga awardee ng Best Seat, mas napapaganda at natutulungan ‘yung mga restaurants at businesses namin dahil napro-promite din kami ng ating pamahalaang lungsod.” (Moises Caleon)