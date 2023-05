Pambabarako ng Tsina sa WPS dapat matuldukan!

Para sa ating kolum ngayon, ating talakayin ang isyu ng working visit ni Pangulong Marcos sa Amerika kamakailan lang at ang isyu ng hidwaan sa karagatan sa pagitan natin at ng Tsina.

Nitong nagdaang byahe ni Pangulong Marcos sa Washington DC, bukod sa mga investment pledges na nakuha ng bansa ay lalo pa nating pinatatag ang defense alliance ng Pinas sa Amerika na nag-umpisa pa noong pagtatapos ng World War 2 (WWII).

Kumbaga, masasabi nating naibalik ni Pangulong Marcos ang magandang relasyon ng US at Pilipinas dahil noong panahon ni dating Pangulong Duterte eh nadiskaril ang relasyon natin. Ito ay dahil na rin sa naging polisiya ni Pangulong Duterte noon na mag pivot o mas pumanig ang ating bansa sa Tsina kaysa US.

Sa pamamagitan nga ng pagbisita ng Pangulong Marcos, muli nating kinumpirma at pinalakas ang pakikipagkaibigan natin sa Amerika — pinalawak ang maritime security cooperation alinsunod sa isinasaad ng 1951 RP-US Mutual Defense Treaty (MDT). Puwede na nating isipin na masisimulan na ang joint maritime patrol sa West Philippine Sea (WPS) nang mas maaga, dahil na nga napalakas ang 1951 MDT at nagsabi mismo si US President Joe Biden ng “iron clad commitment” na aaksyon ang kanilang sandatahan kapag inatake ang Pinas.

At magiging mas malakas ang border security patrol lalo na kung hindi lamang US kundi pati iba pang kaalyado tulad ng Japan at Australia ang makakasama ng Pilipinas sa pagbabantay sa ating teritoryo sa WPS.

Mismong si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez ay naniniwalang malapit nang mangyari ang pagkakaroon ng joint patrol. Sa pamamagitan ng joint patrol, makakamit ang peace security sa Indo Pacific region at malamang ay matitigil na ang pambu-bully na matagal nang ginagawa ng Tsina.

Nakikita naman natin itong ginagawang pambu-bully ng Tsina sa atin na kadalasang nabibiktima ay ang mga kababayan natin na ang tanging ginagawa’y mangisda sa mga karagatang sakop ng ating bansa. Pero tinatakot sila ng Tsina. Maihahalintulad nga ang Tsina sa isang bata na pumasok sa kanyang eskwelahan kung saan ay binu-bully ang kanyang mas maliit na kaklase at binabatuk-batukan, inaagawan ng baon at pera.

Kung namo-monitor n’yo kamakailan lang kinondena ng mga kaalyado natin tulad ng US, Canada, Australia at United Kingdom (UK) itong walang humpay na panghihimasok ng Tsina at pagpapadala ng manga barko sa mga karagatang sakop ng Pilipinas.

Sabi mismo ng UK, nababalisa na rin sila sa patuloy na mga insidente sa South China Sea at nakikiisa sa pagtataguyod ng international law habang ang ambassador ng Canada na si David Hartman ay nagsabing dapat mangibabaw ang rules-based international order sa South China Sea. Aniya, “We are troubled by dangerous and unprofessional conduct in this region and unreservedly support the Government of the Philippines in enforcing its sovereign rights within its exclusive economic zone (EEZ).”

Patuloy ang ginagawang pambabarako ng China sa kabila ng umiiral na accord ng United Nations Convention of the Laws of the Sea (UNCLOS) at sa ibinabang desisyon ng PCA (Permanent Court of Arbitration) sa The Hague, the Netherlands noong 2016 na ang WPS ay atin at labas sa parte ng South China Sea na inaangkin ng Tsina.

Kung maalala n’yo naglabas ng sariling 9-dash line ang Tsina na kinopo nila has lahat ng South China Sea, pero ayon sa PCA ruling, sinuportahan ang claim ng Pilipinas sa WPS na naaayon naman sa 1982 UNCLOS.

Kamakailan lang, maraming naitalang patuloy na panghihimasok ng mga barko ng CCG (Chinese Coast Guard), PLA (People’s Liberation Army) at CMM (Chinese Maritime Militia) sa karagatang idineklara ng United Nations (UN)-backed PCA arbitral ruling noong 2016 bilang bahagi ng ating teritoryo at EEZ.

Naispatan ng Philippine Coast Guard (PCG) ang mahigit 100 Chinese vessels sa Pag-asa Island, Julian Felipe Reef, Sabina Shoal at Ayungin Shoal.

Umabot pa sa magkahiwalay na sitwasyon kung saan nanutok ng military-grade laser at kamuntik na magbanggaan kung saan iniulat ng PCG na ang CCG vessel 5205 ay tinutukan ng laser light ang ating BRP Malapascua na nagsasagawa ng resupply mission sa ating mga sundalong naka-istasyon sa Ayungin Shoal. Nagkaroon halos ng temporary blindness sa crew ng ating barko ang insidente. Bukod pa dito ang insidente ng pagsugod ng CCG ship sa PCG patrol boat kung saan may sakay na mga mamamahayag. Muntik na ditong magkabanggaan, at naiwasan lamang dahil kusang tumigil at umatras ang ating barko. Kaya malinaw na palala nang palala ang pambu-bully ng Tsina sa ating karagatan.

Kaya naman agaran nating iminungkahi ang pagkakaroon ng joint patrol sa karagatan na siyang solusyon sa problema. Mas mainam sana ang mga pagsasampa ng diplomatic protest pero dahil binabaliwala o hindi naman pinapansin ang mga ito ng Tsina, walang ibang opsyon kundi ang joint patrol.

Sa tingin natin, ito lang ang maaring pwedeng gawin, kasi nga wala namang nangyari sa mahigit 200 diplomatic protest na isinampa natin laban sa Tsina nitong mga nagdaang taon. Parang nagkakalokohan na dahil nitong taon lamang ay may 3 pormal na pag-uusap na nangyari para maayos sana ang problema pero sa halip na mabawasan ang panghihimasok ng Tsina ay lalo pang tumindi, lalo pa nilang dinagdagan ang kanilang mga pagpasok sa ating nasasakupan.

Nagkaroon ngayong taon ng 3 diplomatic negotiation sa pamamagitan ng Manila at Beijing. Nag-umpisa ito sa pag-uusap nina Pangulong Marcos at President Xi Jinping nang bumisita ang ating Presidente sa Beijing noong January at napagkasunduang ise-settle ang maritime issue sa pamamagitan ng “diplomacy and dialogue and never through coercion and intimidation,” pero walang nangyari.

Sa 7th Bilateral Consultations Mechanism (BCM) SCS kung saan nagharap ang mga top Chinese at Department of Foreign Affairs (DFA) officials ay tinangka ring ayusin ang maritime issues. Nang bumisita sa bansa si Chinese Foreign Minister Qun Gang ay sinubukan muling ayusin ang mga isyu pero wala pa ding nangyari.

Sa gitna ng mga alalahaning ito na dinudulot ng pagiging agresibo ng Tsina, nakatanaw tayo ng pag-asa matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Washington kina President Biden, Vice President Kamala Harris at Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin III kung saan magkakaroon ng bagong bilateral defense guidelines na susuporta sa “free and open Indo-Pacific Region.” Kasama sa pinag-usapan ang expanded cooperation sa maritime security gayundin ang joint patrol.

Mismong si Pentagon spokesman Brig. Gen. Pat Ryder ang nagsabi na pinag-usapan nina Pangulong Marcos at Secretary Austin ang pagsasagawa ng joint patrol sa South China Sea at kinumpirma na dedepensa sila gamit ang kanilang aircraft, public vessels at armed forces, kasama na ang coast guards sa Pacific.

Kaya nagagalak tayo na itong mungkahing joint patrol ay nalalapit na. Napakahalaga po nitong joint patrol dahil sa nangyayari ngayon ay hindi lamang niyuyurakan ang ating sovereignty kundi kinakawawa din ang ating mga mangingisda na ipinagtatabuyan paalis sa sarili nating teritoryo.

Muli kong bibigyang diin na itong ginagawa ng Tsina sa atin ay walang ipinag-iba sa pambu-bully ng isang mag-aaral sa kanyang kaklase at sana ay hindi na humantong pa sa pananakit. Huwag na nating hintaying pang may masaktan o mawala ng buhay sa nangyayaring ito sa WPS.

Kaya tayo po ay umaasa na itong joint patrol kabilang ang US, Japan at Australia ay maumpisahan dahil ang tanging hangad lamang nito ay ang pagkakaroon ng peace, security at stability at makamit ang “free and open Indo-Pacific Region.”

Wala po tayong hangad na makipag-away, ang sa atin lamang ay kailangang matigil na ang pang-aapi ng mga dayuhan sa atin sa loob mismo ng sarili nating teritoryo. Lahat naman ay naidadaan sa maayos na pakiusapan, paliwanagan at pag-uusap. Hiling nating mangibabaw ang kahinahunan sa panig ng lahat.