Namayan Tigre walastik sa PSL

NAIPASOK ni Ja Catome ang krusyal na free throw sa huling pitong segundo at ang kanyang kapatid na si Joseph Catome ay nakagawa ng steal sa sumunod na play nang talunin ng Mandaluyong Namayan Tigre ang EZ Jersey Doc Boleros, 69-67, Sabado para sa kanilang ikalawang sunod na panalo sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Under-18 Luzon at NCR Leg sa Central Recreational Facility sa New Era, Quezon City.

Ipinakita ni Ja ang daan para sa Tigre na may 19 puntos, limang rebounds at dalawang assists, habang nagdagdag si Maverick Rebulado ng double-double na 16 puntos at 12 rebounds.

May 13 at anim din si James Corpuz para sa Mandaluyong Namayan, na tumaas sa 2-0 sa ligang co-presented ng SCD at Dumper Partylist at suportado ng J Project Clothings, MDC, Bluesky Advertising, NET 25, Wcube Solutions Inc., Hotel SOGO at Converge.

Sa iba pang laro sa Luzon at NCR Leg, pinabagsak ng Batang Kankaloo 18-U ang New Era University sa iskor na 75-67, habang nakansela ang tunggalian na pinagtatalunan ng AGC Strong 18-U at Bagong Cabuyao 18-U. (Lito Oredo)