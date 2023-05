Mona Sarines, Ralph Batican pasiklab sa 1st Junior PH Tour

PINANTAYAN nina Mona Sarines at Ralph Batican ang 52 Modified Stableford points upang pagsaluhan ang primera pwesto sa 11-12 age group category habang bumida sina Rafella Batican at Vito Sarines sa 9-10 class sa 42 at 54 points.

Sa Round 1 ito ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) 1st Junior Philippine Golf Tour Series 2023 Leg 2 Linggo ng hapon sa Caliraya Springs Golf Club sa Cavinti, Laguna.

Nagbaon si Mona ng eagle at birdie laban sa limang bogey sa up-and-down layout pa-two-over 74 card sa stroke play na may 52 points, pinarehasan ni Ralph ang 52-point output ng huli sa tatlong birdie kontra limang bogey, na two-over round din sa stroke play.

Nagprodyus naman si Vito Sarines ng day-best three-birdie, three-bogey round sa 72 na may 54 Stableford points upang makaangat ng dalawa kina Ryuji Suzuki sa dikdikang labanan hanggang katapusan, habang si Rafaela ang nasa unahan ng girls’ 9-10 class sa 84. (Ramil Cruz)