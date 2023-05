Mike Nieto nasikwat ng Converge FiberXers

HABANG hindi pa tinatanguan ng PBA Board ang appointment ni Pampanga Governor Delta Pineda bilang kinatawan ng team, tuloy ang build up ng Converge ngayong offseason.

Isa pang dating Ateneo player kay Mike Nieto ang nalambat ng FiberXers sa trade mula Rain or Shine. Ipinalit ng Converge ang second round picks nila sa 49th at 50th seasons.

Unang nakuha ng team ni coach Aldin Ayo si dating Blue Eagle Adrian Wong at first round pick ngayong Season 48 mula Magnolia kapalit nina Abu Tratter at David Murrell.

Ninombrahan ng Converge si Pineda bilang team governor at kinatawan sa PBA Board kapalit ni dating commissioner Atty. Chito Salud na ginawang alternate governor. (Vladi Eduarte)