Laboratoryo ng medical marijuana sa ‘Pinas handa na

Binisita kamakailan ni Davao del Norte Cong. Pantaleon D. Alvarez ang laboratoryo ng BAUERTEK Corp., upang makita ang mga kagamitan na gagamitin sa pagpoproseso ng medical cannabis o marijuana, sakali mang maaprubahan na ang pagsasabatas na maging legal ang paggamit ng halamang gamot.

Mismong si Dr. Richard Nixon, Gomez, BAUERTEK General Manager / Scientist Inventor, ang nanguna para ikutin at ipakita kay Cong. Alvarez at maybahay nito ang mga kagamitan sa laboratoryo na handang-handa ng gagamitin sa paggawa ng medical cannabis kasama ang buong team ni Cong. Alvarez, mga media at ilang staff ng BAUERTEK.

Matapos ikutin ang buong laboratoryo, live na isinagawa ang Media Health Forum sa loob ng studio sa tanggapan mismo ng BAUERTEK Corp. sa pangunguna ni Dr. Richard Gomez, kasama ang dalawang batikang broadcaster na sina Edwin Eusebio at Rolly “Lakay” Gonzalo.

Matapos na makita ni Cong. Alvarez ang buong pasilidad ng laboratoryo, kumbinsido ito na kayang gumawa ng Pilipinas ng Medical cannabis sa pamamagitan ng BAUERTEK Corp. na kagaya ng ilang mauunlad na bansa na legal ng ginagamit ang marijuana para gawing medical cannabis.

Sa live press conference na kung saan siya ay special guest, sinabi ni Rep. Alvarez na “Para maaprobahan ang pagsasabatas medical cannabis, kinakailangang suportahan ito ng mga mambabatas, senador, at mga nasa gobyerno kasama na ang mga advocates na walang tigil na isinusulong ang pagsasabatas ng halamang gamot na marijuana para gawing health medicine.”

Kuwento pa ni Rep. Alvarez na sa Thailand, simula ng gawing legal ang marijuana, tumaas na ang turismo. Dahil ‘yung mga karatig bansa nila na hindi pa legal ang paggamit ng medical cannabis ay nahuhuli na, kagaya ng Pilipinas. Yung may mga pera ay doon na pumupunta sa Thailand, dahil ito ay mas madaling puntahan at malapit kumpara sa Canada at America.

Matatandaang si Cong. Pantaleon D. Alvarez ang Author ng House Bill (HB) nO. 6783 (Decriminalization of Marijuana) which aims to amend Republic Act (RA) No. 9165 or to Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. kung kaya naman 100% ang suporta ni Rep. Alvarez sa ginagawang pagsusulong ni Dr. Gomez kasama ang ilan pang mga experto at mga nasa gobyerno, upang tuluyan ng maisabatas ang pagsasa legal ng medical cannabis.