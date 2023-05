Karton napagkakakitaan sa recycling, livelihood project ng mga taga- Batangas

Huwag itapon ang mga karton ng gatas, juice, at iba pa dahil napapalitan na ito ngayon ng iba pang gamit sa bahay sa pamamagitan ng programang pag-iipon ng used beverage cartons (UBCs) ay magkakaroon ng bagong upuan, mesa, mobile phone holders, board games, at iba pang gamit.

Ito ang sinimulan ng Cuenca local government unit (LGU), katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) ang ibahagi sa mga Batangueño ang pag-iipon ng used beverage cartons bilang bahagi ng Cartons for Communities; Sorters Support Program na isang partnership project sa Tetra Pack.

Ayon kay Jannzar Philip Aala, head ng MENRO, silang taga-Cuenca ang nangunguna sa proyekto dahil na rin sa malakas na pagsuporta ng kanilang alkalde na si Mayor Alex Magpantay sa pagpapaigting ng solid waste management problem.

Pinangunahan ni Mayor Alex Magpantay ang proyekto katuwang si Catherine Chua, manager ng Tetra Pak, at Sheila Gomez ng GNS Enterprises, para ipaalam sa publiko na may halaga ang mga karton at maaari pa itong i-recycle at mapagkakitaan.

Layunin ng program na makatulong sa komunidad at magamit ang mga itinatapon na at napagkakakitaan pa base sa pagsunod sa national government Republic Act 9003, o the Ecological Solid Waste Management Act of 2000.

Nakapaloob din ang proyekto sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) solid waste management plans para sa mga LGU at dahil sa inisyatibo ay nababawasan ang residual waste collection at nagagamit ang mga naipong UBC at hindi na kailangang isama sa municipal sanitary landfill dahil nare-recycle na ito sa pamamagitan na rin ng waste segregation ay kumikita pa sila. (Vick Aquino)