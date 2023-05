Justin Brownlee limitado pasabog sa mainit na court

HINDI maiwasan ng Gilas Pilipinas pati na ang naturalized player na si Justin Brownlee ang dagdag na paghahanda para sa matira-matibay nitong laban alinman sa nagtatanggol na kampeon na Indonesia at mapanganib na Thailand ngayong Lunes ng gabi sa semifinals ng 32nd Southeast Asian Games men’s basketball sa Morodok Techo Elephant Hall 2 sa Cambodia.

“Just trying to get acclimated in the heat out here. Unfortunately, there’s no aircon in the gym,” nasabi ni Brownlee Sabado matapos ang laban nito kontra sa Singapore. “We can’t make an excuse and I’m just trying to do the best I can to adjust to it so I can perform at a high level.”

Aminado si Brownlee na kasalukuyang nag-aaverage ng 11 puntos sa tatlong laro sa torneo na lubhang apektado ito sa mainit na playing venue na dahilan sa mababa nitong numero na nakakadismya para sa isang tatlong beses na PBA Best Import at kilala sa pagiging isang elite na scorer.

“Trying to run a little bit, work out with no air conditioning in the hotel. Just trying to keep doing that, maybe that can help me with the heat,” sabi pa ni Brownlee, na mainit pa rin ang pagtanggap ng Pinoy fans sa Cambodia. “Just keep trying to get better and better at [playing in the heat],” sabi pa nito.

Hindi na lihim ang mga kondisyon ng paglalaro sa Phnom Penh na nakakadismaya tulad sa sahig na natatakpan ng linoleum na natuklap at naging sanhi ng injury sa mga manlalaro. (Lito Oredo)