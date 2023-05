Jessy parang nanalo ng lotto dahil kay Baby Peanut

Unang taon na ipinagdiriwang ngayon ni Jessy Mendiola ang Mother’s Day.

Halos walang pagsidlan ng kaligayahan ang misis ni Luis Manzano dahil sa special day na ito ngayong may baby na sila, si Isabella Rose na kilala rin sa tawag na Baby Peanut.

Naibahagi nga ni Jessy na kumpara sa karaniwang milestone ng mga baby, maaga raw ang pagdapa ng kanilang baby. Four months pa lang si Baby Peanut at nagagawa na nitong makadapa kaya gulat na gulat si Jessy.

Siyempre, proud na proud si Jessy sa kanyang anak at considered best Mother’s Day gift daw sa kanya si Baby Peanut.

Ayon kay Jessy, “Best Mother’s Day gift!

“Our little Rosie just started rolling. We are so proud of you, @isabellerosemanzano. Aaaaah! She’s growing up so fast. Turning 5 months in 2 weeks.”

Sabi pa ni Jessy, dapat daw panoorin ang pinost niyang video dahil makikita talaga ang pagkagulat niya na mag-isang nakakadapa na ang anak.

Aliw nga ang sabi pa ni Jessy na, “Akala mo nanalo sa lotto!”

‘Katuwa!