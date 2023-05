Ivana namili ng alahas para sa mga kasambahay

Hindi talaga nauubusan ng datung si Ivana Alawi, ha!

Lahat ng bansa na pinupuntahan niya, palagi talaga siyang namamakyaw ng mga bagay-bagay na gusto niya.

At ngayong nag-Bahrain naman siya kasama ang pamilya, bukod sa birthstone na regalo niya sa sarili, bumili rin siya ng mga alahas para sa mga kasambahay nila, at siyempre, alahas para sa kanyang ina na bongga ang presyo.

“Matutuwa ang mga helper sa bahay sa pasalubong ko sa kanila,” sabi ni Ivana.

Ang nanay naman ni Ivana, medyo nahiya pa sa biniling alahas sa kanya, pero in-insist talaga ni Ivana.

Chika nga ng mga netizen:

“Ang bongga talaga ni Ivana, kahit saang bansa siya magpunta, palaging may pasalubong sa helpers nila. Napaka-humble niya!”

“Sobrang good vibes lang ang mga content ni Ivana. Napaka-generous sa lahat ng taong mahal niya. Hindi talaga niya kinakalimutan ang mga kasambahay niya.”

Anyway, isa sa mga intensiyon ni Ivana sa pagpunta sa Bahrain ay para dalawin ang bahay nila. At siyempre, ang makipag-usap sa mga abogado para sa mga ari-arian nila sa lugar na ‘yon.

“But aside from that, gagala rin kami! At siyempre bibisitahin din namin si Dad,” sabi ni Ivana.

Naikuwento nga ni Ivana na ‘haunted’ daw ang bahay nila, na kapag nagsi-CR siya noon, nagpapasama pa siya.

Anyway, puring-puri siyempre si Ivana ng netizens, dahil again and again ay napaka-generous talaga niya sa pamilya niya. (Dondon Sermino)